Tchad : présentation du projet de Constitution aux femmes

Le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions, a organisé un atelier de présentation du projet de Constitution aux femmes, les 20 et 21 septembre 2023, au ministère des Affaires étrangères.



Cet atelier vise à exposer le contenu du projet de Constitution, mettant en avant les principales avancées pour les femmes.



Lors de l'ouverture de cet atelier, le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, a rappelé que depuis le début de la Transition en avril 2021, le peuple tchadien a exprimé un vif désir de se réunir pour déterminer et façonner son avenir. Les Tchadiennes et Tchadiens ont montré leur volonté de mettre l'intérêt national au premier plan, en participant massivement au Dialogue National Inclusif pour la paix, l'unité, la réconciliation et la refondation du pays.



Il a souligné que les femmes représentent plus de 50% de la population tchadienne, ce qui signifie qu'elles jouent un rôle majeur dans la société, et devraient participer activement à la refondation du pays. Le ministre est heureux de constater que les femmes tchadiennes sont, non seulement prises en compte et impliquées par les plus hautes autorités, mais elles sont également fortement mobilisées dans ce contexte historique.



Le projet de Constitution qui leur sera présenté, lors de cet atelier, comporte des innovations significatives en leur faveur. Il a affirmé que l'avenir du Tchad ne peut se construire sans les femmes, et que la transition en cours donnera une place de choix à la femme tchadienne.



Le Tchad de demain sera gouverné de manière de plus en plus inclusive, avec une présence renforcée des femmes dans toutes les sphères de la vie nationale. Cette réalité se concrétisera lorsque le projet de Constitution sera adopté lors du prochain référendum constitutionnel.



Le ministre a conclu en appelant à la solidarité, à travailler main dans la main, et à puiser dans les valeurs nationales pour construire le pays souhaité, où femmes et hommes seront traités de manière égale.