Tchad : prestation de serment d'un clerc d'huissier au Tribunal d'Am-Timan

Dès l'ouverture de l'audience par le président du Tribunal Adoum Hassane Sanoune, le greffier en chef, Maître Allangombaye Moaldongar a procédé à la lecture de la décision de la Chambre nationale des huissiers de justice du Tchad, portant nomination.



Dans sa réquisition, le procureur de la république, Mahamat Ahmat Moussa, a fait savoir que la prestation de serment n'est pas une formalité d'usage mais c'est une exigence légale. Il a demandé au récipiendaire d'avoir constamment à l'esprit qu'il est assermenté et que les actes qui seront accomplis soient avec probité et conscience professionnelle.



Le président du Tribunal de grande instance d'Am-Timan, Adoum Hassane Sanoune donne acte à la décision et à la réquisition du procureur, avant de recevoir le serment de Mborombi Christian Vidakna et le renvoie à ses fonctions comme clerc au cabinet de Maître Livounsia Aimé.