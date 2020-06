Tchad : prévention de conflits agriculteurs-éleveurs, le sultan du Ouaddaï donne des orientations

ABÉCHÉ - Le sultan abbasside du Dar Ouaddai, Chérif Abdelhadi Mahadi, a donné mardi, au cours d'un point de presse, des orientations aux agriculteurs et éleveurs à l'approche de la saison des pluies.



ChÉrif Abdelhadi Mahadi a exhorté les agriculteurs à respecter les couloirs de transhumance ainsi que les éleveurs. Il a demandé aux éleveurs de veiller nuit et jour sur leurs bétails afin d'éviter les conflits.



Le sultan a également demandé aux agriculteurs de ne pas cultiver dans les couloirs de transhumance et les aires de stationnement. De même, les éleveurs ne doivent pas laisser le bétail dévaster les champs afin d'éviter les conflits agro-pastoraux.



"Au cas où les bétails dévastent un champ, il faut que les deux protagonistes s'assoient autour de leur chef de ferrique, oulémas ou les imams pour régler à l'amiable", a dit Chérif Abdelhadi Mahadi.



Le sultan a demandé aux différents chefs de canton du Ouaddai de sensibiliser la population sur la question de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble.