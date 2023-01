Tchad : prévention des conflits, une mission du CEDPE au Ouaddaï

Cette rencontre de prise de contact vise à expliquer au premier magistrat de la province les tenants et aboutissants des activités que le CEDPE entend organiser dans la ville d'Abéché du 10 au 11 janvier 2023, dans le cadre de la prévention des conflits.



Le CEDPE organisera une table-ronde, mardi 10 janvier 2023 à l’Université Adam Barka, sous le patronage du gouverneur de la province du Ouaddaï. Cette table-ronde sera animée par d’éminents experts et sera axée sur le thème : "rôle des médias indépendants et l’utilisation responsable des médias sociaux dans la promotion des cultures de paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion des droits de l’Homme pendant la transition politique".



La deuxième journée sera consacrée à la formation de 40 membres de la société civile. Elle sera axée sur les indicateurs de détection des conflits et leur prévention. Le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa, a tenu à rappeler au gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, les activités menées par sa structure dans le cadre de la prévention et la mission assignée dans le cadre de ses activités associatives.



« Nous voulons renforcer la capacité de médias et de la société civile dans le cadre de la prévention et de l’atténuation de conflits », a-t-il ajouté.