Tchad : prévention et contrôle des infections, les sages-femmes formées au Hadjer Lamis

Le chargé des programmes de santé maternelle à l'UNFPA, Dr. Tarba Olivier, a indiqué que l'objectif de la formation est de renforcer les capacités des sages-femmes de la province de Hadjer Lamis sur la prévention et le contrôle des infections dans le cadre du service de santé de la reproduction.



Pour lui, cette formation permettra aux sages-femmes d'offrir un service de santé de la reproduction de qualité, de façon sûre et sécurisée et permettra aux bénéficiaires de travailler sans risques de contamination.



Cette formation prend en compte 30 sages-femmes de la délégation provinciale de la santé de Hadjer Lamis.



Compte tenu de la situation de Covid-19, la formation s'établit en deux sessions de 15 personnes, pour une durée de six jours.