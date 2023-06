Tchad : prise d'otages au Mayo Kebbi Ouest, un homme tué et 4 personnes enlevées

Des individus armés et non identifiés ont fait irruption au domicile d'un homme âgé de 45 ans, nommé Lahibé Sobzouné, et l'ont tué. Les malfaiteurs ont ensuite enlevé deux enfants de la victime avant de disparaître. Ce drame s'est produit tôt le matin, vers 2 heures, ce vendredi 9 juin 2023, dans le village de Tekoïbi, situé dans le département de El-Ouaya, dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Pour réclamer une rançon, les ravisseurs ont laissé des numéros de téléphone Airtel à la famille des victimes. Il convient de noter que cet homme assassiné avait été victime d'un vol de troupeau de bœufs il y a quelques mois, mais les animaux avaient été récupérés au Cameroun avant de revenir au village avec lui.



L'insécurité persiste dans la sous-préfecture de Lamé, plus précisément dans le village de Manéné, dans le canton Tagopo Foulbé. Deux personnes, nommées Guedam et Taïki, ont également été enlevées par des individus sans scrupules au cours de la nuit du jeudi au vendredi 9 juin 2023, pour une destination inconnue à la frontière camerounaise.



Ces enlèvements et meurtres qui secouent la province du Mayo Kebbi Ouest surviennent à seulement deux jours de l'arrivée du président de la Transition à Pala, chef-lieu de la province.



Depuis plusieurs semaines, après le changement du dispositif sécuritaire au Mayo Kebbi Ouest, aucun cas d'enlèvement n'avait été signalé. Cependant, ce phénomène, qualifié de "commerce de la honte", refait surface aujourd'hui, suscitant l'inquiétude et privant la population de sommeil.