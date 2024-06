Tchad : probables manifestations pluvio-orageuses dans plusieurs provinces ce jour (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne sur le Tchad, publié par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la journée du mardi, le 18 juin 2024, la poussière a affecté le Borkou, le Kanem, aux alentours du FIT et sous les orages. Des amas nuageux à caractères pluvieux étaient observés dans le Salamat, le Sila, le Moyen Chari et le Sud-Ouest du pays.



Dans l’après-midi, des manifestations pluvio-orageuses probables se produiront dans le Ouaddaï, le Wadi Fira, le Sila, le Salamat, le Guéra, le Batha, le Hadjer-Lamis, les deux Logone, les deux Mayo Kebbi, le Mandoul, la Tandjilé, le Chari-Baguirmi, et la ville de N’Djamena.



Le Front-Intertropical (FIT) a oscillé autour du 15ème degré de latitude Nord suivant l’axe Ziguey_Guéreda. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de direction Nord-Est au Nord et Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes de 32 km/h au Nord, 20 km/h au Centre et de 10 km/h au Sud du pays.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Dans la nuit et la matinée de demain, la poussière persistera dans le Borkou, aux alentours du FIT et sous les orages. Des manifestations pluvio-orageuses probables intéresseront le Sud et le Centre du pays. Le Front-Intertropical (FIT) oscillera toujours autour du 15ème degré de latitude Nord suivant l’axe Ziguey_Arada.



Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches, seront de direction Nord-Est au Nord, Sud-Ouest au Centre et de direction Sud au Sud du pays, avec des vitesses moyennes de 24 km/h au Nord, 26 km/h au Centre et de 10 km/h au Sud du pays.



Les températures maximales prévues à 16 heures, pour la journée du 19 juin 2024 seront en hausse de 1 à 2°C, par rapport à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays. Ainsi, la ville la plus chaude sera Faya, avec un pic de 44° C. Tandis qu’à N’Djamena, Amdjarass et Biltine, il fera 39°C.

Enfin, il fera 33°C à Sarh, Koumra, Moundou, Pala et Doba à 16 heures.