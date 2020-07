Tchad : procès sur le trafic de drogue, de lourdes peines et une relaxe requises ce lundi

Le procès sur la vaste affaire de trafic de drogue démantelé au Tchad se poursuit à N'Djamena. La quatrième journée d'audience s'est tenue ce lundi au Palais de Justice.



11 individus sont jugés. Les chefs d'accusation retenus sont : trafic de drogue, blanchiment d'argent, associations de malfaiteurs, tentative de corruption.



La journée a commencé avec la clôture de la première tranche de dossiers et une longue plaidoirie des avocats suite aux réquisitions du procureur général. Il s'agit de sept prévenus dont six à l'encontre desquels a été requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 100.000 $.



Une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme et une amende de 50.000 $ a été requis à l'encontre du septième prévenu.



La deuxième tranche de dossiers qui a été étudié dans le fond et la forme porte sur le cas de Idriss T., prévenu poursuivi pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Le procureur a requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 100.000 $.



Le troisième et dernier dossier qui a été étudié aujourd'hui après une longue plaidoirie des avocats concerne trois agents de l'ANS. Il a été requis une peine de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 25.000 $ à l'encontre de deux d'entre eux, tandis qu'il a été préconisé la relaxe d'une la troisième personne.



La plaidoirie a été reportée au 24 juillet 2020 pour le verdict final.