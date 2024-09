Tchad : quand l’accès aux institutions publiques devient un défi avec les routes impraticables

A N’Djamena, l'accès à l'axe sud menant au CEFOD, à l'ENA, à l'INJS et à l'Université d'Ardjapdoumal est devenu un véritable calvaire. Envahis par l'eau stagnante et la boue, à cause des creux sur la route, les usagers sont contraints de patauger dans ces conditions pour atteindre leurs lieux d'occupation. Cette situation projette une mauvaise image des institutions publiques et parapubliques situées sur cet axe.



Le trajet qui part du goudron après le lycée Félix Éboué, pour rejoindre des institutions aussi renommées que le Centre d'Études et de Formation pour le Développement, l'École Nationale d'Administration, l'École Normale Supérieure, et l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, devient un véritable parcours du combattant.



Cette petite distance, estimée à seulement 150 mètres, est rendue impraticable par l'état déplorable de la route. Pourtant, quelques camions de remblai suffiraient à résoudre le problème. Alors, pourquoi ce laxisme persistant ? Est-ce de la négligence, un refus ou tout simplement une incapacité à agir ?



La question reste ouverte et difficile à comprendre. Il faut également souligner que certaines institutions publiques, en saison pluvieuse, ressemblent à des structures abandonnées. Envahies par les herbes, elles souffrent d'un manque criard d'entretien. Cela pose une question légitime : pourquoi certaines administrations sont-elles aussi négligées en termes de salubrité et d'entretien ?