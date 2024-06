Tchad : quand les lieux de culte deviennent des points de rendez-vous amoureux

Considérés comme des lieux sacrés, réunissant un nombre de fidèles cosmopolites, une fois dans une semaine, à la recherchant de la vie éternelle et du salut, aujourd'hui, les lieux de culte ont été transformés en opportunité de quête d'une âme sœur, et de rendez-vous amoureux.



Beaucoup de jeunes partent, d'un lieu à un autre, à la recherche de leur âme sœur. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui prend de l'ampleur. Cependant, le plus souvent, à la sortie du culte, les discussions s’orientent autour des phrases magiques de séduction, ou d'échange de contacts.



Toutefois, au premier contact, il s'avère difficile d'avoir le numéro de téléphone, comme en témoigne Esaïe : « j'ai fait plus de trois fois le culte dans sa paroisse pour avoir son numéro ». Ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Le plus souvent, cette rencontre est réservée à des personnes qui n'ont pas de temps.



Selon Stanislas, un homme âgé 45 ans, habitant le quartier Chagoua, « j'ai rencontré ma femme dans un lieu de culte, malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui vont d’un lieu de culte à un autre, à la recherche des filles. C'est un vrai désordre », a-t-il déclaré. Au fait, ce n'est pas les jeunes qui donnent rendez-vous dans les lieux de culte.



Selon Christelle Mélom, élève au lycée Félix Eboué, « c'est juste pour savoir s'il est sincère à te suivre dans ton lieu de culte », souligne-t-elle. Malheureusement, certains par espoir de conquérir leur future femme, quittent leur église habituelle pour s'attacher à une autre.



Pourtant, la logique veut que c’est la femme qui doit suivre l'homme. « Je suis protestant avant, en venant prier souvent avec ma copine catholique, par la suite je devenu catholique », témoigne Florent. Le plus compliqué dans cette recherche, est que les choses finissent souvent mal.



Certaines tombent enceintes, car elles s’adonnent souvent à ce genre de pratique qui n'est pas du tout religieux. En raison de la génération de certaines déviances, le rendez-vous dans le lieu de culte n'est pas étonnant. Mais il doit être règlementé.