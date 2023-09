Tchad : quatre personnes tuées au Mayo Kebbi Ouest

Les quatre personnes ont été tuées dans la nuit du lundi au mardi 05 septembre 2023, dans trois différentes localités de la province du Mayo Kebbi Ouest.



En effet, dans la sous-préfecture de Torrock, département de Mayo-Dallah, le chef de village Bagarwa, village du canton Gouin a été tué par des hommes inconnus à son domicile. Selon un habitant qui a requis l'anonymat, c'est un peu tard la nuit, que les autres du crime ont commis leur forfait, avant de disparaitre dans la forêt.



Dans le village Badouang, canton Doué, cette nuit également, un fils a tué son père à son domicile. Le drame s'est déroulé lors du partage de la « bili ». L'auteur de l'assassinat de son père est mis aux arrêts par les forces de l'ordre.



Un autre crime qui a coûté la vie à deux personnes, a eu lieu au village Binder-Naïri, dans le canton Lagon, département de El-Ouaya. Selon les parents des victimes, les deux personnes revenaient d'une place mortuaire. Mais elles ont été appréhendées et tuées à coup de couteaux par des hommes non identifiés.



Tous ces cas d'assassinats viennent s'ajouter à la liste des autres, dont les auteurs demeurent inconnus et sans trace.