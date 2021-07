Tchad : quel rôle des académies dans le développement de l'enseignement ?

"Le rôle des académies dans le développement de l'enseignement au Tchad" est le thème d'une conférence animée ce 3 juillet au salon culturel de complexe Maarif tchado-turc par le conférencier Pr. Atteib Idriss Halawlaw. L'occasion pour les participants de mieux comprendre le travail que font ces académies.



Pr. Atteib Idriss Halawlaw s'est penché sur les problèmes que rencontrent les académies au plan national, mais aussi les objectifs et réalisations.



La création des académies est la résultante de nombreux problèmes et défis que connaît le système éducatif. Elles représentent un moyen de suivi, de contrôle et d'orientation du système éducatif en intervenant dans le domaine de la formation professionnelle, de la culture de la jeunesse et de sport, du tourisme et des affaires sociales. Elles cherchent à trouver des solutions efficaces pour l'école tchadienne, explique Pr. Atteib Idriss Halawlaw.