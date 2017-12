Tchad : quinzaine de morts et des prisonniers à la suite d'affrontements entre civils, l'armée déployée

Des violents affrontements opposant deux groupes ethniques rivaux tchadiens se sont déroulés aujourd'hui vers 11h à Iri Bougouri, aux confins de la frontière Tchado-Libyenne.



Ces affrontements armés ont opposé des orpailleurs d'ethnie Zakhawa -dont est issue le président Idriss Deby Itno-, et les Goranes Mourdias, d'après des sources concordantes recueillies ce soir par Alwihda Info sur place. Cet incident armé fait suite à un autre affrontement antérieur qui a entrainé la mort de 4 orpailleurs Goranes tués par des orpailleurs Zakhawa.



Ces orpailleurs Goranes, pour venger leurs proches tués quelques jours plus tôt, sont parvenus à rattraper leurs cibles aux confins de la frontière Tchado-Libyenne ce lundi 25 juillet, les "détruisants complètement avec des pertes matérielles énormes", d'après la même source.



Une bonne quinzaine d'orpailleurs ont été tués tandis que quatre autres ont été faits prisonniers. Des grues ont été récupérés et plusieurs véhicules ont été détruits.



Une colonne de l'armée tchadienne aurait été dépêchée dans l'après-midi pour éviter des nouvelles violences et des règlements de compte.



Une partie du Nord du Tchad échappe à l'État central. Le désordre qui sévit actuellement dans la zone et la circulation d'armes ont exacerbé les trafics en tout genre. Les violences intercommunautaires sont ponctuées de règlements de compte.



Pour éviter la résurgence d'un conflit armé, l'autorité de l'État doit être imposée à tout le monde et le gouvernement devrait s'employer à désarmer tous les civils détenteurs d'armes pour maintenir un climat stable et à la fois apaisé.