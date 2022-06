Tchad : ralliement de masse des militants de l’URD au parti Les Patriotes

N'Djamena - Le parti politique "Le Patriotes" a organisé ce 4 juin une grande cérémonie de ralliement des militants de l'Union pour le renouveau et la démocratie (URD) de feu Kamougué, à leur tête Kamougué Angel Christian.



Le chef de fil de des militants ralliés indique que son groupe ne regrette pas ce départ de l'URD. Kamougué Angel Christian dit être sûr que son défunt père ne se serait pas opposé à cette décision.



Le vice-président du parti Les Patriotes, Désiré Michael Alladoum, salue un bon choix qui ne donnera lieu à aucun regret. Pour lui, les partis qui ont rythmé la vie politique nationale au Tchad sont dominés par des acteurs du troisième âge qui continuent toujours de meubler l'arène. Ce qui ne favorise pas le renouvellement de la classe politique au niveau des instances des partis et la montée des jeunes cadres et diplômés du pays.