Tchad : rapatriement des ressortissants bloqués, "des annonces dans les prochains jours"

Le rapatriement des tchadiens bloqués à l ’étranger pour cause de la Covid-19 est sur la table du comité de gestion de la crise sanitaire, a indiqué mercredi la Présidence.



"Des annonces seront faites à cet effet dans les prochains jours", selon le Comité de gestion de la crise sanitaire.



À ce jour, plus d'un millier de ressortissants ont été rapatriés au Tchad, en provenance de plusieurs pays.



Ces derniers jours, des citoyens bloqués au Koweït ont émis un cri de détresse. Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a réagi en expliquant que "leur situation est suivie de près par le ministère et l'Ambassade sur place."



Par ailleurs, une reprise des vols commerciaux est envisagée, compte tenu de la situation sanitaire encourageante. Le ministre en charge de l'aviation civile va "murir la possibilité en fonction de l’évolution de la pandémie."