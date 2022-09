Tchad : "recenser les enseignants, les déployer équitablement et supprimer les maîtres communautaires"

Abdoulaye Affadine, participant au dialogue national, propose de recenser tous les enseignants, les déployer équitablement sur tout le territoire et supprimer les maîtres communautaires.



"Notre système éducatif est malade. Au niveau de la plupart des directions, les enseignants campent dans les bureaux et les classes sont vides. Il va falloir décongestionner les bureaux au profit des classes", indique l'intervenant.



"Dans le Tchad profond, les écoles manquent cruellement d'enseignants. Le gouvernement a fait d'énormes efforts dans le cadre du recrutement des professeurs et instituteurs. Je préconise d'opérer un recensement exhaustif de tous les enseignants du primaire au secondaire, afin de les déployer équitablement sur l'ensemble du territoire national", ajoute Abdoulaye Affadine.



Il suggère aussi de "supprimer l'emploi des maîtres communautaires dans l'ensemble du système éducatif car on parle de baisse de niveau et celle-ci est relative aux maîtres communautaires qui n'ont pas un niveau adéquat et qui ne répondent pas à l'enseignement".