Tchad : réception des bâtiments scolaires financés par l’armée française dans le 1er arrondissement

Le commandant de la base aérienne projetée de N'Djamena des forces françaises au Sahel, le colonel Nicolas Chalons, a rappelé que le bâtiment offert va permettre de mieux répartir les quelque 200 élèves. A cette occasion, ils seront dans de meilleures conditions.



« Les enfants sont notre futur cadre du pays, l’éducation des enfants est une priorité et les enseignants ont un rôle majeur dans le cadre du développement d'un pays, car ils constituent un vecteur de développement économique et social, pour réduire la pauvreté, élever le niveau de santé et faire progresser la paix et la stabilité », a-t-il rappelé.



Donner l'accès à la culture de l'éducation, c'est ouvrir l'esprit de la jeunesse, le monde étant entouré sur les grands problèmes contemporains. Dès lors, il appartient à la jeunesse d'Abou Koma d'écrire, grâce à l'enseignement qui est dispensé dans cette école.



Ainsi, une jeunesse éduquée est une jeunesse libre de ses choix, fondée sur la raison, et non l’émotion. Des efforts doivent être déployés pour que les jeunes aient conscience que leurs efforts paieront sur le long terme. Les forces françaises ont pour objectif de contribuer au développement de la fraternité qui ne s'est pas démentie depuis plus d'un demi-siècle.



Pour sa part, le maire du 1er arrondissement de N’Djamena, Djibrine Mahamat Abdelkerim, souligne que la contribution de l’armée française en cette dernière année dans cette commune, témoigne que l'armée française ne mène pas seulement une activité militaire, mais aussi elle intervient dans le système éducatif et dans divers autres domaines.



« Nous sommes reconnaissants pour le choix porté sur notre commune dans le cadre des différents domaines », dira le maire. Il faut rappeler qu’il s'agit de trois salles de classe et d’un bureau, construits et équipés par les éléments des forces françaises au Tchad.



La cérémonie a eu lieu en présence de l’inspecteur pédagogique d’arrondissement et des responsables traditionnels et coutumiers.