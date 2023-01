Tchad : récupération d'armes de guerre à la suite d'un conflit intercommunautaire au Ouaddaï

ABÉCHÉ - Les armes et engins récupérés par les forces de défense et de sécurité lors du conflit intercommunautaire survenu la semaine dernière dans la sous-préfecture de Guerri ont été présentés à la presse locale le 13 janvier.



Plus de 70 armes de guerre, des munitions de tout calibre, un Genoneve, des appareils de communication Thuraya et une vingtaine de motos ont été récupérées par les éléments de sécurité lors du conflit intercommunautaire survenu à Mabrouka Fidel dans le canton Guerri entre deux communautés sœurs : les Kapka et les Mabrouka.



Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéché, Ehka Nicolas Pahimi, a relevé que la détention illégale d'armes est interdite et punie par la loi du pays. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleyman, a félicité les éléments de sécurité pour le travail accompli. Il a également assuré que les auteurs et co-auteurs de ce conflit seront traduits à la justice pour répondre de leurs actes.



Le gouverneur a également rassuré la population qu'il y aura d'autres postes de sécurité implantés et que l'effectif des éléments de sécurité dans cette zone sera renforcé pour assurer la sécurité de tous les citoyens.