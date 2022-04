Tchad : recyclage des enseignants de l'ENIB de Pala

Les enseignants chargés de cours à l'Ecole Normale d'Instituteurs Bilingue (ENIB) de Pala, sont en formation pour une durée de cinq jours dans les locaux du SET à Pala. Il s’agit d’un atelier de recyclage qui porte sur les innovations pédagogiques.



C'est le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique qui a initié cet atelier, à travers le Projet de Renforcement de l'Education et de l'Alphabétisation au Tchad (PREAT), avec le soutien des partenaires de ce département. Pour le directeur de la formation des enseignants audit ministère, Kiwilhou Tossi Awdou, ce recyclage se tient grâce à l'appui technique et financier de l'UNESCO.



Pour lui, la pédagogie est devenue une science évolutive, ainsi donc, les enseignants ne doivent pas être à la traîne. Ils doivent adapter la pédagogie à la réalité de chaque milieu éducatif pour une nécessité transformationnelle.



Selon le représentant du délégué de l'Education nationale et de la Promotion civique du Mayo Kebbi Ouest Koudanbé Yabé, la qualité de l'éducation est tributaire, non seulement de conditions d'enseignements, de supervisions, des méthodes et outils d'enseignements, mais aussi et surtout de la formation continue des enseignants. Car dit-il, ce recyclage permet d'assurer une cohérence et une efficience dans la mise en œuvre des innovations pédagogiques encours d'implémentation.



Les différentes thématiques abordées sont entre autres, l'enseignement explicite, l'approche par compétence (APC), la gestion de la classe et la méthodologie de conception des situations d'apprentissages numérisés. Démarrée le 05 avril, cette formation prendra fin le 09 avril prochain.