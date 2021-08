Tchad : réglementation des horaires d'ouverture des bars et cabarets à Mongo

Le maire de la ville de Mongo a signé une décision de règlementation d'ouverture et de fermeture des bars, cabarets, vendeuses au parc automobile d'Abéché et chichas de 18 heures à 21 heures. Cette décision fait suite à l'insécurité nocturne que subit la population.



Pour le maire, le retard de fermeture des ces lieux cause une insécurité qui fait douter les habitants. Par exemple, les personnes alcoolisées se livrent à des bagarres et agressions.



Une décision qui n'est pas saluée par les propriétaires des bars, cabarets, chichas, vendeuses au parc puisque pour eux, certains clients viennent tardivement après le travail.



Les clients rétorquent que malgré que cette décision est prise pour garantir la sécurité, ils la désapprouvent.