Tchad : remise de diplômes à 175 lauréats de l'Université africaine de management et de l'innovation

"En choisissant la promotion de l'entrepreneuriat féminin, nos lauréats s'inscrivent dans la tradition initiée par leurs aînés qui, déjà l'année dernière, avaient célébré leur sortie sous le thème jeunesse et entrepreneuriat", affirme le fondateur de l'Université, Sahoulba Gontchomé.



Selon lui, à travers ce thème, "les lauréats de la 2ème promotion apportent un témoignage aux filles et femmes qui, par leur volonté, abnégation et sacrifice, se sont lancées à la conquête d'activités et professions qui jusqu'à récemment étaient réservées aux hommes".