Tchad : remise de matériels roulants aux districts de santé de Laï et Deressia

Une cérémonie de remise de matériels roulants, aux districts sanitaires de Laï et Deressia, a eu lieu ce jeudi 16 décembre 2021 à Laï. Les centres de santé de ces localités ont en effet reçu 27 motos et un véhicule pour le district de Laï.



Ces matériels roulants mis à la disposition des centres de santé s'inscrivent dans le cadre du Projet d'amélioration des soins primaires et nutritionnelles (PASS-PRIN), financé par l'Union européenne et mis en œuvre par CARE International, en consortium avec le Centre de support en santé international, dans le département de la Tandjilé Est.



Pour le chef du projet Beramgoto Djionmbaye Serge, le but ultime de ce projet est de contribuer au développement du bien-être de la population tchadienne dans la province de la Tandjilé, par la réduction de la malnutrition. En remettant officiellement les clés de ces engins, le gouverneur de la Tandjilé Doudlengar Miayo, a exprimé sa gratitude au CARE International pour ce don au gouvernement. A cet effet, il a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage.



Réceptionnant cet important don, le médecin chef du district sanitaire de Laï, Dr Adjbera Jean Baptiste, a promis de veiller sur l'entretien de ces engins, pour un service au profit de la communauté.