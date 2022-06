Tchad : remise de peine à 129 détenus de la maison d'arrêt de Sarh

​Ce sont au total 129 détenus de la maison d’arrêt de Sarh qui ont reçus cette remise de peine collective. Huit d'entre eux ont été libérés immédiatement tandis que les 121 autres restants vont être libérés progressivement après avoir purger leurs peines.



​Le substitut du procureur général, Bégoto Simplice a précisé que les personnes détenues ont des droits et devoirs, c’est pourquoi elles doivent bénéficier de l’aménagement des peines. Il a saisi cette occasion pour remercier le Président de la République pour son engagement à aider les personnes détenues en leur accordant des remises de peine.



S’adressant aux bénéficiaires de la remise collective des peines, le substitut du procureur général, Bégoto Simplice leur a demandé de faire bon usage de cette liberté retrouvée afin de s’insérer dans la société, tout en évitant de tomber dans les mêmes erreurs.



​De son côté, le substitut du procureur de la République, Ibrahim Mahamat Ahmat a indiqué que la loi est claire dans ses textes. Détenus comme citoyens lambdas sont appelés à respecter cette loi.



​Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat a prodigué des sages conseils aux détenus. Pour lui, la prison est une école qui éduque. De ce fait, il leur a demandé d’être des personnes exemplaires et de jouir de cette liberté tout en respectant la loi.



​Il faut noter que les huit détenus qui ont été libérés immédiatement ont reçu des certificats de mise en liberté des mains des différentes autorités administratives, civiles et militaires de la ville de Sarh.