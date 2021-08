Tchad : remise de peines et libération des détenus à Pala

Plus d'une dizaine de prisonniers de la maison d'arrêt de Pala ont été libérés mardi 3 août. C'est à la faveur du décret n° 99 du 30 juin 2021 portant remise de peines collectives. Cet acte du président du Conseil militaire de transition est salué par les pensionnaires de la maison d'arrêt de Pala. Ils s'engagent à ne plus poser des comportements antisociaux.



Ce sont 105 prisonniers qui bénéficient de cette réduction de peine, mais déjà, 16 sont libérés automatiquement. Selon le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Abdou Issa, cette décision permet de réduire les charges de l'État et de décongestionner les établissements pénitentiaires. Mais cela ne doit pas être considéré comme une caution d'impunité, ni de la propagation de la délinquance.



Les récipiendaires sont des personnes inculpées pour diverses motifs, notamment d'enlèvements de personnes contre rançons, vols, coups et blessures volontaires, viols sur mineures, rébellion, agression à mains armées, complicité de vols, association de malfaiteurs et abus de confiance.



Cette réduction de peines aux prisonniers favorise une réinsertion dan la société



La cérémonie qui s'est déroulée au Palais de justice a été présidée par le président du Tribunal de grande instance de Pala, Bopabe Célestin Théodore, en présence du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, et des parents des prisonniers.