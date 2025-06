Tchad : remise des engagements aux nouveaux intégrés à la fonction publique de la Tandjilé

Une cérémonie de remise officielle des engagements aux nouveaux intégrés à la fonction publique, affectés pour le compte de la province de la Tandjilé, a eu lieu ce midi dans la salle des réunions de la délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé.



C’est le Président du conseil provincial de la Tandjilé, Yaouguet Malet, qui a présidé ladite cérémonie. Sur 66 intégrés de la fonction publique affectés pour le compte de la province de la Tandjilé, 58 parmi lesquels 19 médecins et 3 docteurs en pharmacie se sont engagés ce 24 juin 2025, pour travailler avec abnégation et dévouement dans la province de la Tandjilé.



Très ému d’accueillir ses cadets, le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste, a félicité ces derniers tout en disant ceci : « vous êtes appelés à servir toute la province pendant 5 ans, alors vous n’avez pas droit à l’erreur », a-t-il précisé.



« L’employeur qui est donc le ministère de la Fonction publique, vous suit de près et attends de vous un résultat probant », lâche de son côté le délégué provincial de la Fonction publique Hinimari sillas. Remettant officiellement ces engagements quinquennaux, le président du conseil provincial de la Tandjilé, Yaoguet Malet, a souligné qu’être fonctionnaire, c’est respecté les règles qui régissent la Fonction publique.



Pour ce faire, il exhorte ces nouveaux intégrés à respecter surtout la loi 17 article 18 aliénât 2 de la Fonction publique. Cet engagement vous lie avec le conseil provincial. « L’inexécution de cet engagement, vous expose à des sanctions sévères », a martelé le président du conseil provincial de la Tandjilé, Yaouguet Malet.



Il faut préciser que ces nouveaux intégrés qui ont pris leurs engagements quinquennats seront déployés dans les cinq départements que compte la province de la Tandjilé dans les jours à venir.