Tchad : remplacements d'officiers à la tête des zones de défense

Le décret n° 335 du 27 mars 2019 porte nomination des officiers généraux et supérieurs des forces armées à des postes de responsabilité dans les zones de défense et de sécurité.



Zone de défense et de sécurité n°4 :

Commandant de zone : Général de brigade Saleh Abdoulaye Garilou, en remplacement du Général de brigade Abdelkérim Adam, appelé à d'autres fonctions.



Zone de défense et de sécurité n°6 :

Commandant de zone : Général de brigade Bourdami Abakar Kachab, en remplacement du Général de brigade Saleh Abdoulaye Garilou, appelé à d'autres fonctions.



Zone de défense et de sécurité n°7 :

Commandant de zone : Colonel Houno Nour Ebé, en remplacement du Général de brigade Mahamat Daoud Moussa, appelé à d'autres fonctions.

Commandant adjoint de zone : Colonel Issa Abdoulaye, en remplacement du Colonel Houno Nour Ebé, appelé à d'autres fonctions.



Zone de défense et de sécurité n°9 :

Commandant de zone adjoint : Colonel Ousman Yacoub Daoud Karda, en remplacement du Colonel Daoud Béchir Gourda, appelé à d'autres fonctions.