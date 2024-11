Tchad : rencontre de restitution de la Constitution du Tchad à Sarh

Le Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen-Chari a tenu le 05 novembre 2024, dans les locaux du Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, une importante rencontre de restitution de la Constitution du Tchad, suivie d'une discussion sur le financement des activités du réseau, par le biais des cotisations des différentes organisations membres.



Cette rencontre, qui a réuni les leaders des différentes organisations des jeunes de la ville de Sarh, a permis à ces derniers de comprendre l'importance de la Constitution dans le cadre de la consolidation de la démocratie et du respect des droits des citoyens, notamment ceux des jeunes.



Le coordonnateur dudit réseau, Tougondjidé Leonard a souligné que cette restitution va permettre aux différentes organisations des jeunes leaders de mieux comprendre le rôle de la Constitution dans la structuration de l’État, et la protection des droits individuels et collectifs.



Le second volet de la rencontre a porté sur les cotisations des organisations membres du Réseau. Il a été question de la nécessité pour chaque organisation de s'impliquer financièrement dans le bon fonctionnement du réseau, afin de soutenir ses activités et renforcer la solidarité entre les différentes entités jeunes de la province.



Des discussions ouvertes ont permis de définir des modalités pratiques pour la collecte et la gestion de ces cotisations. Enfin, la rencontre a été clôturée par l’annonce de l'organisation d'une compétition de scrabble.



Pour coordonnateur du Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen-Chari Tougondjidé Leonard, c’est une compétition va permettre de détecter des meilleurs joueurs de scrabblé, afin de participer à des compétitions nationales et internationales mais a aussi pour objectif de renforcer l'esprit d'équipe et de leadership parmi les jeunes leaders de la ville de Sarh.



« Ce tournoi, prévu dans les semaines à venir, permettra aux jeunes de se confronter dans un cadre amical et stimulant, tout en renforçant les liens au sein du réseau », a conclu Tougondjidé Léonard.



Cette rencontre a marqué un moment important pour la jeunesse du Moyen-Chari, soulignant leur engagement dans la construction de la paix, de la démocratie et du développement dans leur province.



Il faut noter que chaque participant a reçu un livret de la Constitution, et d’autres livrets seront envoyés dans les autres départements de la province a d’autres organisations des jeunes.