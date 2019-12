Tchad : rencontre entre les autorités et la jeunesse à Oum Hadjer

Des jeunes issus de la société civile du département du Batha Est ont tenu ce dimanche 1er décembre à la Maison des jeunes d'Oum Hadjer, une rencontre avec les préfets des départements Est et Ouest. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de la rencontre. Celle-ci a permis notamment d'échanger sur les activités de la société civile et des mouvements des jeunes dans le département.



Le coordinateur de l'organisation de la société civile pour le développement du Batha Est (COSOCIDBE), Rahama Brahim Rahama, a remercié infiniment le préfet du Batha Ouest pour sa disponibilité malgré son agenda chargé.



Les participants à la rencontre ont bénéficié de ses conseils et orientations qui permettront à l'organisation "de mieux jouer son rôle afin de contribuer au développement du département de Batha Est", a indiqué le coordinateur.