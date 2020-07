Tchad : renforcement de l'alphabétisation, un défi pour améliorer les conditions d'existence

Un atelier technique restreint d'identification, de planification et de conception des situations d'apprentissages en alphabétisation, de formation professionnelle dans sept langues Tchadiennes s’est tenu ce mardi 14 juillet 2020 au CEFOD, en présence de l'antenne de l'UNESCO du Tchad et des autorités éducatives.



Dans son discours, Abakali Mahamat Amine, à la tête de la direction de l'Alphabétisation et de la Promotion des. Langues (DAPLAN) au ministère de l'éducation nationale a expliqué le but de cet atelier. "Cet atelier vise à identifier et sensibiliser pour l'amélioration de la situation d'apprentissage avec la Covid-19 qui est venu interrompre les cours. Ainsi, nous mettons des mécanismes favorables pour en fin aider à sauver l'éducation", a affirmé le directeur Abakali Mahamat Amine.



Remy Habou, expert en expert en éducation de basé non formelle à l'UNESCO, a indiqué que "le Tchad est classé parmi les pays les moins avancés (PMA) et au nombre des maux qui entravent son développement se trouve en bonne place l'analphabétisme de ses populations."



L'alphabétisation participe de manière indéniable à l'autonomisation et au développement socio-culturel et économique de I‘Homme. Les peuples qui ont eu la maîtrise de l'écriture et de la lecture ont amélioré de manière considérable leurs conditions d'existence.



Ayant appris le rôle de l'éducation en général et de l'alphabétisation en particulier, le Tchad s'est résolument engagé à promouvoir l'alphabétisation/formation des jeunes et adultes en tant que droit fondamental.



Cet engagement du pays est perceptible à travers son adhésion aux principes de nombreux textes adoptés par la communauté internationale, en matière d'éducation et de développement durable. Sur le terrain, des efforts appréciables sont déployés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'éducation et de la gouvernance globale du système éducatif.



C'est dans cette vision qu’il a été élaboré le « Plan de Réponse Nationale du Secteur Education à l'épidémie de Covid-19 au Tchad (PRNSE CI9) ». Les initiatives de réponses que tente d'apporter l'UNESCO s'inscrivent dans les objectifs de ce plan de réponse nationale, afin de permettre la continuité des apprentissages pendant cette période de pandémie de Covid-19.



Les présents termes de référence clarifient l’orientation des travaux de l’atelier qui se tiendra à cet effet, en vue de l'identification, la planification et la conception des situations réalistes et réalisables d'apprentissage en alphabétisation, notamment dans sept langues tchadiennes (arabe, maba, massa, moundang, sara, kanembu, boudouma).



Les travaux se dérouleront sous forme d'atelier regroupant un nombre réduit de spécialistes du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, soit un maximum de 15 participants, sous la supervision de la DGAE/DAPLAN et des experts de I’antenne UNESCO.



Les travaux ont lieu à N’Djamena du 14 au 21 juillet 2020.