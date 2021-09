Tchad : renforcement des capacités des journalistes des radios communautaires de Mongo et de Yao

L’atelier de renforcement des capacités et d'élaboration des plans d'actions des radios communautaires de Mongo et de Yao, qui s’est ouvert le 7 septembre 2021, s’est achevé le 14 août dernier, dans les locaux du Programme de coopération Tchad- Fida, siège de Mongo.



Organisé par le projet RePER, cet atelier aura été un moment de contacts fructueux avec ses deux radios, avec en prime, la participation d’un consultant, le journaliste Chevrolet Zoutanè Daba Martin. Pendant une semaine, les assises de cette rencontre ont permis aux équipes opérationnelles des deux radios, d'élaborer les plans d'actions d'une part, et de relever toutes les difficultés rencontrées, sous la supervision du consultant, afin d’accompagner techniquement les deux radios.



A la fin des travaux, les participants ont marqué leur satisfaction quant à la tenue de cette rencontre dont les conclusions leur permettront de bien gérer leurs médias respectifs.