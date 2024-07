Tchad : réouverture du service d'accueil des Urgences du CHU-R après 3 mois de travaux

Le secrétaire général du Ministère de la Santé Publique, Dabsou Guidaoussou, a officié ce samedi 13 juillet 2024, la cérémonie de réouverture officielle du Service d'Accueil et des Urgences du Centre Hospitalier Universitaire La Renaissance à N'Djamena. Après trois mois d'arrêt, ce centre est à nouveau opérationnel, ayant bénéficié de travaux de réfection financés sur les fonds propres de l'hôpital à hauteur de plus de 40 millions de francs CFA.



Le directeur général du CHU-R, Dr Daoud Salim Mahamat, a rappelé que sur instructions du Ministre de la Santé Publique, le service des urgences avait été fermé pour une réfection totale et une mise à niveau des équipements techniques et biomédicaux. Il a souligné que le Service d'Accueil et des Urgences (SAU), ainsi que le Service de Consultation Externe, sont les principales portes d'entrée de l'établissement.