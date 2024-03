Tchad : respect, pardon et tolérance, quand le Ramadan renforce les liens

Durant le mois sacré du Ramadan, la cohabitation entre les fidèles musulmans qui jeûnent et ceux des autres religions est généralement respectueuse et harmonieuse.



Les musulmans qui observent le jeûne s'abstiennent de manger, de boire et pratiquent d'autres restrictions pendant les heures de jeûne, du lever au coucher du soleil. Les non-musulmans, quant à eux, respectent certaines pratiques vis-à-vis des jeûneurs, en évitant de manger et de boire en public pendant la journée. Cependant, ils sont libres de manger et de boire dans leur intimité, à domicile.



Pendant cette période de Ramadan, il est courant que les familles et les voisins se réunissent pour partager le repas de rupture du jeûne, créant ainsi un sentiment de communauté et renforçant les liens entre les différentes communautés religieuses.



La cohabitation au Tchad en cette période de Ramadan est marquée par le respect mutuel, la tolérance et le pardon entre les différentes communautés religieuses. Nous devrions nous inspirer de ce modèle de cohésion sociale, pour promouvoir l'unité nationale tant prônée par tous. Le Ramadan est un mois de pénitence et de pardon.



C'est une opportunité pour tous de se donner la main et de pardonner, afin de favoriser un Tchad harmonieux et propice à la cohabitation, aussi bien pendant qu'après le mois du Ramadan.