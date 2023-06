Tchad : restauration de la bourse des étudiants, rien à espérer pour cette année

Lors d'une interview accordée au journal Alwihda Info, Mahamat Saleh Ahmat Cissé, président national de l'association estudiantine, a exprimé ses préoccupations concernant la restauration de la bourse des étudiants et les conditions d'études. "Nous avons rencontré à trois reprises le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Tom Erdimi, mais rien ne laisse présager un rétablissement rapide de la bourse des étudiants. De plus, l'université de N'Djamena est confrontée à un manque de moyens de transport, à une insuffisance de nourriture, à une pénurie d'amphithéâtres, et bien d'autres problèmes. Nous constatons que le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas de projet concret pour les étudiants tchadiens", déplore-t-il.



Selon Djimrassem Thalès, enseignant et assistant à la Faculté des sciences de l'éducation (FASED), "la restauration de la bourse des étudiants est essentielle dans un contexte où les conditions d'études sont loin d'être réunies. Aujourd'hui, les étudiants souffrent d'un manque de nourriture de qualité, de services de santé, de moyens de transport et de moyens financiers pour photocopier leurs cours", souligne-t-il. De son côté, le conseiller national Brahim Ben Seid a également exprimé son opinion sur la restauration de la bourse des étudiants en déclarant : "Il est impératif de rétablir la bourse des étudiants. Monsieur le ministre, accordez-leur cette bourse."



Au Palais de la démocratie, face aux conseillers nationaux, le ministre de l'Enseignement supérieur a de son côté assuré que plusieurs propositions ont été soumises aux hautes autorités, à l'issue des assises de l'enseignement. La décision revient désormais au président de transition.



Dans l'immédiat, pour le ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Tom Erdimi, la priorité est de respecter le calendrier académique de neuf mois. Bien que les retards de paiement de la bourse aient déjà perturbé les cours par le passé, le ministère de l'Enseignement supérieur doit plaider en faveur du rétablissement de la bourse des étudiants auprès de la hiérarchie. Au vu des conditions d'études actuelles, cette bourse serait un soutien indispensable pour les étudiants.