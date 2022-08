Tchad : restitution de la synthèse des rapports des sous-comités du CODNIS au Salamat

Cette séance de restitution, organisée à la résidence du gouverneur, a vu la participation des différentes couches socioprofessionnelles.



Le rapport de la synthèse des travaux, présenté sous la forme d'un tableau, intègre les recommandations faites aux termes des consultations des forces vives de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que la synthèse du travail du sous-comité thématique.



Ouvrant la séance, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a déclaré que cette grande messe qu'est le Dialogue national inclusif et souverain (CODNIS) est initiée par le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, afin de réconcilier tous les tchadiens, pour rendre effective la refonte du Tchad.



Restituant les travaux, le chef de mission, Dr Djimet Akouya, expert du Comité d'organisation du dialogue national inclusif et souverain, notifie que ce rapport synthèse est le résultat de deux mois des travaux effectués par cinq sous-comités thématiques.



Il ajoute que le Comité d'organisation du dialogue a pour mandat essentiel de produire les outils nécessaires d'un dialogue à succès.



Le chef de mission a remis officiellement le document de la synthèse des rapports des sous-comités thématiques du CODNIS au gouverneur de la province du Salamat. Il promet séance tenante de le répartir dans toute la province pour que les concitoyens en tirent profit.