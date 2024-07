Tchad : réunion interministérielle d'urgence pour lutter contre les accidents routiers

Ce jeudi 4 juillet 2024, le ministre de la Sécurité publique, Mahamat Charfadine Margui, et la ministre des Transports, Fatimé Goukouni Weddeye, ont tenu une réunion avec leurs principaux collaborateurs pour aborder la recrudescence des accidents de circulation et envisager des solutions durables à ce problème qui continue de coûter des vies au Tchad.



Les équipes techniques des deux ministères ont reçu un délai de 72 heures pour présenter les conclusions de leurs discussions et proposer des mesures concrètes.



« Nous avons sollicité les services concernés pour qu'ils puissent se rencontrer et avoir un échange franc afin de mieux coordonner nos actions. La route tue sans faire de distinction. L'incivisme routier exige de nous, en tant que responsables, une vigilance accrue. Tout le monde est concerné. Il est essentiel d'assurer une meilleure coordination et une collaboration étroite pour une mise en œuvre efficace des actions, » a déclaré la ministre Fatimé Goukouni Weddeye.