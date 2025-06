Tchad : réunion stratégique pour contrer les inondations à N’Djamena

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a présidé ce jeudi 05 juin 2025, une réunion du Comité de Gestion des Inondations. Cette réunion qui intervient après les grosses pluies enregistrées à N'Djamena a regroupé les ministres en charge des départements sectoriels, les maires de la ville de N'Djamena et les partenaires.



L'objectif de cette rencontre est d'évaluer les mesures en cours et de mettre en exécution un plan de contingence afin de faire face aux risques d’inondation. Tirant les leçons du constat alarmant fait à la suite des dernières pluies, le Premier ministre a insisté sur l'urgence d'une approche proactive en vue de minimiser les risques liés à la pluviométrie.



Pour le chef du gouvernement, les efforts déployés par le Comité national de prévention et de gestion des inondations ont montré leurs limites face aux toutes premières pluies.



Pour que cela ne se répète plus, Amb. Allah Maye Halina a instruit fermement ledit comité à redoubler d'efforts notamment dans le curage des caniveaux, la maintenance des pompes hydrauliques, le renforcement ou la construction des ouvrages hydrauliques, garantissant ainsi une gestion efficace des eaux pluviales et fluviales. La question de l'incivisme caractérisé de certains citoyens n'a pas été perdue de vue.



C'est pourquoi le Premier ministre a invité les élus locaux à travailler avec les délégués des quartiers, les chefs de carrés, et la population dans son ensemble pour un comportement citoyen. Des actions citoyennes coordonnées et concertées permettront de contribuer efficacement à l'assainissement de nos différents quartiers, a-t-il martelé.



Pour cela, le chef du Gouvernement a donné deux semaines francs au Comité national de mettre en place son plan de contingence pour apporter des réponses rapides et coordonnées face aux risques liés à la pluviométrie.



Très attentifs aux directives données par le chef du gouvernement, les membres du comité national de prévention et de gestion des inondations sont ressortis avec plus de détermination, c'est ainsi que le ministre d'État et président dudit comité, Tahir Hamid Nguilin a dit que son équipe et lui-même sont résolument au travail pour des résultats concrets.