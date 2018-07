Tchad : révocation de fonctionnaires du corps de la police pour faute grave

Par décret n° 1429 du chef de l'État, douze fonctionnaires dont les noms suivent sont révoqués pour faute grave et manquement aux obligations professionnelles du corps de la police nationale :



En application des dispositions des articles 88, 91 alinéa 5 et les articles 138 et 139 de l'ordonnance du 1er mars 2011,



Issa Moussa Mboulo, commissaire divisionnaire de police ;

Abdoulaye Moussa Adoum, commissaire divisionnaire de police ;

Keydallah Youssouf Adoum, commissaire principal de police ;

Moussa Moursal Wadi, commissaire principal de police ;

Ahmat Youssouf Boye, commissaire principal de police ;

Abbas Kayangar, officier principal de police ;

Tahir Hamid Ahmat, officier principal de police ;

Mahamat Brahim Ali, officier principal de police ;

Ahmadaye mahamat Dourra, officier de police ;

Hassan Mahamat, gardien de la paix ;

Adoum Barkaï Maïdé, gardien de la paix ;

Abbas Tom Irobeye, gardien de la paix.



Les droits à pension des personnes citées sont suspendus.