Tchad : risque élevé de nouvelles tensions entre communautés à l'Est

Après la fin des conflits intercommunautaires depuis plusieurs mois à l'Est, de nouvelles tensions à caractère ethnique risquent de surgir très rapidement dans la zone si les autorités compétentes n'interviennent pas de manière responsable et objective pour résoudre ce problème récurrent.



À l'heure où nous parlons, plus de 70 têtes de dromadaires appartenant à une communauté sont paradoxalement emportées et gardées quelque part à Abdi, dans la province de Sila par des hommes d'une autre communauté. Ces derniers exigent le paiement d'une diya (prix du sang) d'un des leurs abattu alors qu'il emportait des dromadaires à l'Est de Goz Beida.



De nombreux chefs des tribus partis d'Abeché sont actuellement sur les lieux de l'incident pour tenter de trouver une solution mais, d'entrée, les discussions sont très tendues et les deux parties ne sont pas sur la même longueur d'onde.



Tout a débuté le mois dernier lors d'une histoire de vol de dromadaires qui a mal tourné à l'Est de Goz Beida. Au cours de la course-poursuite, des échanges des tirs ont eu lieu entre les voleurs et les bergers, au cours desquels un voleur trouva la mort.



Au dernier moment, les parents de la victime ont alerté les autorités de la mort de leur fils alors qu'il était parti à la recherche de ses troupeaux perdus. La diya a finalement été payée par le camp du berger, malgré son interdiction et le flagrant délit de vol de bétail.



De nouveau, les mêmes causes ont produit les mêmes effets : pas plus tard que dimanche 24 mai 2020, deux autres voleurs ont réussi à emporter une tête de dromadaire à Za-Afay, près de la localité d'Abdi. L'un des voleurs a été abattu d'une balle. La victime serait un proche d'un responsable militaire à Abdi. Et, comme à l'accoutumée, les parents de la victime ont exigé le prix du sang (diya).



La situation est, pour le moment, très tendue à Abdi où les négociations sont dans l'impasse la plus totale.



Après la fin des conflits intercommunautaires récents qui ont ensanglanté les deux provinces de Sila et Ouaddaï, et avec la résurgence du phénomène des coupeurs de routes ces derniers mois, beaucoup craignent le pire si le gouvernement tchadien ne s'implique pas davantage pour juguler ces tensions grandissantes à l'heure actuelle.