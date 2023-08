Tchad : rusée, elle échoue dans sa tentative de vol d’un entrepreneur à N’Djamena

C’est un fait divers qui défraie la chronique dans la capitale. En effet, Richard, un entrepreneur résidant à N'Djamena, a remporté un contrat de construction de bâtiments dans la capitale d'une province du Sud du pays.



Alors que les travaux étaient bien avancés, il décide de se rendre sur le chantier pour surveiller l'avancement des travaux, et payer la main-d'œuvre qu'il a embauchée sur place. Il retire donc plusieurs dizaines de millions de francs avant de se rendre dans la ville en question.



Avant de se diriger vers le chantier, il choisit de boire quelques verres dans un endroit animé de la ville. C'est là qu'il fait la rencontre d'Henriette, une jeune femme séduisante, qu'il convainc de passer la soirée avec lui.



La soirée se déroule agréablement et Henriette remarque la fortune de Richard, grâce à sa manière de dépenser. Elle décide alors de l'accompagner à l'hôtel dans l'intention de lui extorquer de l'argent. Henriette met son plan à exécution. Elle ajoute un produit dans la bière de Richard, sans que celui-ci ne le remarque.



L'effet de ce produit le rend tellement ivre qu'il décide de se reposer à l'hôtel avec Henriette. Arrivé à l'hôtel, Richard, complètement ivre, s'endort profondément. Profitant de la situation, Henriette ouvre la mallette contenant l'argent et enroule les liasses autour de son corps avant de s'habiller.



Elle quitte discrètement la chambre tard dans la nuit, mais la sentinelle de l'hôtel lui refuse l'entrée. Elle essaie alors de soudoyer la sentinelle en lui offrant une somme d'argent, mais sans succès. La sentinelle alerte alors son patron qui se rend sur place.



Après avoir réussi à réveiller Richard, ils découvrent que l'argent a disparu. Ils fouillent Henriette et retrouvent l'argent volé. Ils la conduisent ensuite au poste de police où elle avoue tout. Richard exprime sa gratitude envers la sentinelle en lui donnant une généreuse somme d'argent.



Le patron de l'hôtel félicite également son employé pour sa vigilance qui a permis d'éviter le vol à l'encontre de leur client.