Tchad : saccage d'une auberge à Abéché, les auteurs courent toujours

Un groupe d'environ 50 personnes a fait irruption fin janvier à l'auberge "Espoir" d'Abéché pour saccager et brûler ladite auberge occasionnant des pertes matériels importantes. D'après le responsable de l'auberge, c'est la quatrième fois qu'ils font face à ce type d'agression. La police a été alertée mais elle était arrivée trop tard sur les lieux, donnant la latitude aux auteurs de se disperser.



"Ils ont commencé par taper les employés, ils ont brûlé la réception, l'alimentation, ils ont détruit les consommations et beaucoup d'autres choses, ils ont aussi saccagé le bureau du PDG", témoigne Nadjilem Bruno, le directeur de l'auberge. Les dégâts sont estimés à plus de 6 millions.



Les agresseurs reprochent au gérant de vouloir "'installer le désordre" dans la ville.



Patron d'entreprises à Abéché, Nadjilem Bruno -qui a une autorisation de fonctionnement- explique avoir informé les autorités provinciales de la situation, notamment le gouverneur. Il lui a été suggéré de déposer une demande à la garde nomade pour bénéficier d'une protection.