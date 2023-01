Tchad : "salaire colonial", les agents du ministère de l'Administration réclament une augmentation

À l'appel de la cellule syndicale SAGEET et du groupe de réflexion en ligne des agents du ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, ils dénoncent leur salaire devenu colonial.



"Au ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, les agents gagnent un salaire colonial, il n'y a pas eu d'amélioration", disent-ils.



Le salaire des agents se présente comme suit :



Bac : 90 000 FCFA

BTS : 115 000 FCFA

Licence : 160 000 FCFA

Maîtrise : 187 000 FCFA



Plus de 200 agents réclament une augmentation de salaire pour pouvoir joindre les deux bouts au niveau central.



"Pourquoi valoriser les agents du commandement et laisser ceux du central dans leur triste sort ? Pourtant, ce sont les agents du central qui pilotent ceux du commandement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour mettre les agents dans les mêmes conditions. Sinon, d'ici lundi, nous sommes prêts à aller en grève jusqu'à satisfaction totale", s'enflamment-t-il.



Les agents disent en avoir assez des promesses du gouvernement. Après l'envoi du rapport de leur assemblée générale et si cela reste sans suite, ils fermeront la porte du ministère.