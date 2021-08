Tchad : sensibilisation des jeunes du Batha sur l’entreprenariat et contre la toxicomanie

La délégation provinciale de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entreprenariat du Batha, en partenariat avec le Projet FORMI (Formation et insertion des jeunes), a organisé ce jour à Ati, une conférence débat au Centre de lecture d'animation culturel (CLAC) de la localité. C’était en présence du secrétaire général du département du Batha Ouest, représentant le gouverneur.



Cette conférence a regroupé plusieurs invités, à savoir : les autorités administratives, les leaders de la société civile et les associations des jeunes d'Ati. Plusieurs thèmes seront débattus durant cette conférence. L'objectif étant de sensibiliser les jeunes sur l'entreprenariat, la toxicomanie, le banditisme, les mesures-barrières sur le Covid-19, la violence et la culture de la paix, la migration et l'exode rural, et la formation professionnelle des petits métiers.



Prenant la parole à cette occasion, le délégué de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entreprenariat du Batha, a remercié le projet pour la disponibilité et son appui en faveur des jeunes. En ouvrant les travaux, le secrétariat général du département du Batha Ouest, représentant le gouverneur Hisseien Pale Mbaïmakreo, a indiqué que cet exposé-débat a pour but d'assurer l'implication constructive de la jeunesse, dans le programme de développement de la province.

Par ailleurs, il exhorte les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes et d'être attentifs aux différents thèmes, et aux conférenciers d'être indulgents et à l'écoute des jeunes participants.