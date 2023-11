Tchad : signature d’une coalition « Oui » en faveur du référendum constitutionnel

La campagne de référendum constitutionnel qui se pointe à l'horizon a fait l'objet d'une communication et d'une signature de coalition.



En effet, le Premier ministre de l'Union nationale, Saleh Kebzabo a procédé ce lundi 20 novembre 2023 à une signature de coalition « Oui », en vue du référendum constitutionnel, avec les partis politiques et des ex-politico-militaires dans les locaux du ministre des Affaires étrangers.



Dans sa communication, le Premier ministre d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a salué l'adhésion et la participation des responsables au Cadre National de Concertation des Partis Politiques (CNCP). Saleh Kebzabo a aussi apprécié le travail de mobilisation et de sensibilisation effectué dans le cadre de la révision du fichier électoral qui selon lui, est une réussite.



Il a félicité les membres de la Commission Nationale pour l'Organisation du Référendum constitutionnel (CONOREC) et tous les démembrements provinciaux qui ont effectué un travail de qualité et présenté des résultats satisfaisants et incontestés, pour un retour à l'ordre constitutionnel dont le référendum en est le socle.



Pour le Premier ministre d'Union nationale, le moment de bataille est arrivé. Il n'a pas manqué de rappeler que, d'ici quelques jours, les citoyens iront à la quête de l'adhésion de son électorat en faveur de la nouvelle Constitution, même si l'adversaire n'est pas négligeable.



Saleh Kebzabo a déclaré en outre que la campagne référendaire démarre dans quelques jours et s'étalera sur vingt jours. Pour lui, le gouvernement d'Union nationale, dès sa prise de fonction, a souhaité un processus de transition pacifique et apaisée, tout en ajoutant le cas précis du référendum constitutionnel, qu'il se trouve, consensuel et exemplaire.



Cela est, par principe, de la responsabilité politique pour définir des méthodes de campagne en tenant compte des réalités sociales et culturelles des concitoyens, a-t-il conclu.