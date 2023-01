Tchad : signature de convention entre la commune de N’Djamena et le ministère des Infrastructures

La convention signée entre les deux entités porte sur l'aménagement des voiries urbaines.



En effet, aménager les voiries urbaines bitumées et en terre, ainsi que leur maintien dans un état de sécurité routière acceptable, tel est l'objectif de la signature de convention entre le ministère des Infrastructures et du Désenclavement et la commune de N’Djamena, qui a eu lieu ce mardi 10 janvier 2023, dans les locaux du ministère des Infrastructures.



La convention est rédigée dans le cadre de la stratégie d'entretien des voiries urbaines relevant initialement de la compétence du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, pour une durée de quatre ans.



Elle a pour objet de définir les compétences dévolues à la commune de N’Djamena en tant que maître d'ouvrage.



Ainsi donc, la commune de N’Djamena s'occupe de l'entretien des rues, et la réhabilitation des nouvelles rues revient au ministère des Infrastructures et du Désenclavement.