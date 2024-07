Tchad : sortie de la 1ère promotion des auditeurs du Cycle national de perfectionnement (CNP) de l'ENA

La présidente du comité d'organisation, Mme Sarra Ismael Guiré, a indiqué que désormais les lauréats auront la responsabilité de mettre en pratique les connaissances acquises pour répondre aux défis de la gouvernance moderne.



Pour sa part, le représentant des lauréats du CNP, M. Mahamat Ahmat Soumaïne, a tenu à exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers leurs formateurs pour leur avoir enseigné le sens du service public.



Le responsable du Cycle National de Perfectionnement (CNP), Dr Youssouf Mahamat Youssouf, a quant à lui souligné que la formation, qui vient de s'achever, a été conçue, travaillée, affinée et discutée durant une année avant de voir le jour, avec pour objectif de permettre aux administrateurs publics de mieux s'outiller.



Tout en félicitant les lauréats, le Directeur Général de l'École Nationale d'Administration (ENA), Dr Mahamat Borgou Hassan, leur a demandé de s'armer de courage pour affronter les nombreux défis de la vie professionnelle, souvent parsemée de mauvaises intentions. Il les a exhortés à rompre avec les pratiques non recommandables telles que la corruption, la concussion et le favoritisme, qui handicapent sérieusement le développement du pays.



Il convient de souligner que le diplôme du Cycle National de Perfectionnement, équivalent à un bac + 5, est le plus haut diplôme délivré par l'ENA. Les lauréats viennent de divers horizons avec des profils variés : 80% sont issus de l'Administration Publique, 15% du secteur privé et 5% de la société civile.



À l'issue des délibérations, sur 27 auditeurs, 26 ont été déclarés admis, dont 4 avec mention Bien, 21 avec mention Assez Bien, 1 avec mention Passable, et 1 auditeur ajourné.



Les 3 auditeurs qui occupent le podium sont : Mme Sarra Ismael Guiré avec une moyenne de 15,59 ; suivie de M. Solkaye Ngomono avec 14,90 ; et M. Abba Kaka Eric, à la 3ème place avec 14,69.