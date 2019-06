Tchad : soulagement après le règlement de conflits intercommunautaires au Logone Occidental

Le président du Réseau des association pour la paix et et la cohabitation Pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkali Moussa, a exprimé son indignation suite aux événements survenus dans le canton Laoukassy dans le département de la Dodjé, province du Logone Occidental le 8 juin dernier, ayant opposé les agriculteurs et les éleveurs autour du foncier.



Selon le RAPCLO, ces événements ont failli dégénérer une fois encore en un conflit sanglant avec des pertes en vies humaines, n’eut été la détermination et la promptitude du Gouverneur de la Province du Logone Occidental Adago Yacouba qui a fait une descente sur le terrain pour calmer les esprits et ramener les deux parties non seulement à la raison mais à la table de négociation.



Moussa Alkali Moussa félicite le gouverneur du Logone Occidental et l'encourage à s’impliquer d’avantage dans la gestion de conflits pour que cette province soit un havre de paix et de dialogue entre les différentes communautés.



Par ailleurs, le RAPCLO demande aux éleveurs et agriculteurs d’autres contrées qui constituent les deux mamelles de l’économie de privilégier le dialogue et de respecter l’accord de Laoukassi régissant la gestion des conflits entre les deux communautés unies par le destin.



Enfin le Réseau "exhorte les leaders religieux, les organisations de la société civile, les élus locaux ainsi que les chefs traditionnels à aider les hautes autorités de la région au rang desquels le gouverneur de la Province Adago Yacouba à parfaire l’unité et la cohésion sociale tant voulues et recherchées par le président de la République, Idriss Déby Itno."