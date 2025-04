Tchad : sous-préfecture de Goro, le préfet du Bragoto appelle à l’unité et à la paix

Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation entamée à travers le département de Bragoto, le préfet, Bienvenu Samadjingar a effectué une visite marquante, ce vendredi 25 avril 2025, dans la sous-préfecture de Goro.



Une étape stratégique pour renforcer la cohésion sociale, à l’approche de la saison des pluies, période souvent sensible en raison des tensions intercommunautaires récurrentes. Accueilli par les autorités locales, les chefs traditionnels et les représentants de diverses corporations, le préfet a délivré un message fort axé sur la paix, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.



Il a insisté sur l’importance du dialogue entre les communautés, afin d’éviter les conflits et de poser les bases d’un développement socio-économique durable. « Notre jeune département ne peut se développer dans la division. La paix est le socle de tout progrès », a déclaré Bienvenu Samadjingar, devant une population attentive et réceptive.



Au cours des échanges, les participants ont soulevé plusieurs préoccupations : l’état de dégradation avancée des routes, les incompréhensions persistantes entre certaines communautés, le manque d’initiatives concrètes pour renforcer la cohésion sociale, ainsi que des questions des infrastructures et la scolarisation des enfants.



Très attentif, le préfet a rassuré les populations de son engagement total. Il a promis de relayer fidèlement ces doléances aux autorités compétentes, tout en affirmant sa volonté personnelle de contribuer à la revitalisation du département, en commençant par la sous-préfecture de Goro.



Cette visite s’inscrit dans une dynamique de proximité et de réaffirmation de l’autorité de l’État en tant qu’acteur de paix et de développement local.