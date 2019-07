Tchad : subvention de 25 milliards FCFA pour lutter contre le VIH/SIDA et la tuberculose

​"Ces subventions ont des objectifs très ambitieux, mais à la mesure des besoins et des attentes de la population tchadienne", a déclaré le représentant du Fonds mondial.



L’atelier préparatoire au lancement de ces subventions ont permis de discuter amplement de ces notions qui comprennent entre autres : une gouvernance et un environnement de contrôle très fort ; une recevabilité à tous les niveaux ; une décentralisation ;et une intégration des services de soins et des activités des différents programmes.



Dans le cadre d’une bonne gouvernance, le ministre Aziz Mahamat Saleh, a indiqué que son département mettra en place un cadre de redevabilité périodique dans lequel les résultats techniques et financiers seront présentés et discutés. Cette stratégie permettra de minimiser les risques de dépenses non conformes aux objectifs.