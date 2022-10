Tchad : « tant que chacun a une arme sur soi, il n'y aura pas de paix » (Premier ministre)

Le Premier ministre Saleh Kebzabo a demandé ce 27 octobre aux Tchadiens qui détiennent illégalement des armes de les restituer. « Tant que chacun a une arme sur soi, il n'y aura pas de paix », a indiqué Saleh Kebzabo.



« Par tous les moyens, on va continuer sur cette lancée. La commission ne dispose pas de tous les moyens qu'il faut pour continuer cette mission, mais on va l'encourager » a déclaré le Premier ministre, au cours de la présentation de 1913 armes de guerre par la commission mixte de désarmement, mise en place le 15 juillet 2021.



Le chef du gouvernement a souligné que « l'un des éléments qui fait que nous ne sommes pas en paix, est la circulation de toutes ces armes ». « Tous les jours, on apprend qu'il y a eu des tirs, qu'on a tué dans le pays », a constaté Saleh Kebzabo.



Il demande à la commission de poursuivre son travail de désarmement, voire l'intensifier. Le Premier ministre rappelle qu'on ne doit pas seulement saisir les armes illégalement détenues, mais également traduire les auteurs devant la justice.