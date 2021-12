Tchad : tensions entre les jeunes au pré-forum de Mongo

Un malentendu est survenu le 21 décembre dernier, entre les jeunes à Mongo, réunis pour un pré-forum de la jeunesse. C’était suite à la désignation de leurs représentants, pour la participation au Forum national de la jeunesse de N'Djamena.



En effet, mardi soir, lors de la clôture du pré-forum, le délégué de la Jeunesse et des Sports, Moussa Djafi a fait savoir aux jeunes qu'ils doivent soumettre la liste des 10 personnes qui vont représenter le Guera au niveau national. Chose qui a suscité la réaction de certains jeunes présents dans la salle. À la dernière minute, ils ont reproché au délégué provincial de la Jeunesse et des Sports d'avoir fait ressortir une liste qui n'a pas été élaborée en salle.



Face à cela, ils ont donc majoritairement rejeté la liste. Ils se sont rendus au gouvernorat pour rencontrer le gouverneur. À la suite d'une concertation, une issue a été trouvée. Le gouverneur a indiqué que chaque département aura son représentant dans la liste, même si la grande partie revient au département du Guera.



Par ailleurs, le gouverneur a instruit les jeunes de revoir la désignation de leurs représentants, en englobant l'ensemble des départements de la province. Les jeunes ont salué cette initiative louable et ont dressé leur liste qui sera transmise à la mission déployée pour la sélection de leurs représentants.